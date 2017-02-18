ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречу с Министром иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в свете договорённостей, достигнутых в ходе российско-корейского саммита во Владивостоке в сентябре 2016 года.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Выражена обоюдная озабоченность эскалацией региональной напряженности. В этом контексте с российской стороны подчеркнута безальтернативность отказа от линии на наращивание военной инфраструктуры в регионе и решение существующих проблем силовыми методами в пользу коллективного поиска путей их урегулирования политико-дипломатическими средствами в русле общей военно- политической разрядки в СВА.