ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 февраля «на полях» четвёртой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в г.Абу-Даби состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным секретарём Лиги арабских государств А.Абуль-Гейтом.



В ходе беседы было подчёркнуто значение Российско-Арабского Форума сотрудничества как востребованного механизма взаимодействия России и арабских государств в международных и региональных делах, важного инструмента развития многопрофильного сотрудничества в коллективном формате.



С.В.Лавров и А.Абуль-Гейт провели обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня, в ходе которого акцентировали важность политико-дипломатических методов урегулирования в Сирии и других кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке на основе норм и принципов международного права, через инклюзивный общенациональный диалог с участием широкого спектра политических сил и всех слоев населения.