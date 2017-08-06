ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле состоялась отдельная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном.



Рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях. С.В.Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанёс мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества. Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии.



Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете принятия 5 августа с.г. резолюции СБ ООН № 2371. При этом С.В.Лавров указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова.



Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе в развитие согласованного в июле российско-американо-иорданского меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. С.В.Лавров акцентировал необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также положений резолюций Совета Безопасности ООН, заложивших основу продвижения политического процесса.



Затрагивались другие актуальные темы международной повестки дня, включая внутренний конфликт на Украине.