Сергей Миронов: возвращение Донбасса в состав унитарной Украины невозможно
21.02.2017, 17:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов 20 февраля принял участие в программе "Первая студия" на Первом канале.
Говоря о признании документов граждан ДНР и ЛНР на территории Российской Федерации, Сергей Миронов напомнил, что Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ еще в мае 2014 года признала независимость донецких республик.
По словам парламентария, подписав указ о признании паспортов жителей Донбасса, Президент сделал шаг в нужном направлении, в котором в свое время пошли Южная Осетия и Абхазия.
Говоря о признании документов граждан ДНР и ЛНР на территории Российской Федерации, Сергей Миронов напомнил, что Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ еще в мае 2014 года признала независимость донецких республик.
По словам парламентария, подписав указ о признании паспортов жителей Донбасса, Президент сделал шаг в нужном направлении, в котором в свое время пошли Южная Осетия и Абхазия.