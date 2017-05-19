Собянин: При включении домов в проект реновации мы руководствуемся мнениями жителей и состоянием здания
19.05.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Будущая программа реновации не затронет добротные дома, заявил Сергей Собянин в интервью МИА "Россия сегодня".
"Городские власти и я сам не торопились принимать решение о реновации, о втором этапе сноса пятиэтажек, имея за плечами труднейший, большой опыт сноса пятиэтажек-хрущёвок определённой серии, по которым ранее было принято решениеудалить. 20 лет интенсивной работы. А если взять от момента принятия решений (первое решение по ним принималось в 1988 году), прошло почти 30 лет", - отметил он.
По словам Мэра Москвы, разрабатывать новую программу решили, только тогда, когда стало очевидно, что большинство хрущёвок невозможно качественно капитально отремонтировать. "Хотел бы сказать ещё про развилку, на которой мы находимся. Либо мы ничего не делаем и ждём, пока эти дома превратятся в аварийные и люди будут находиться просто в опасной ситуации. Причём аварийный фонд этот будет расти такими темпами, что мы справляться с ним не будем и в одночасье реорганизовать огромные районы аварийного жилья просто не сможем. Мы не сможем обеспечить безопасность людей. Поэтому и хотим заменять ветхий фонд планомерно, постепенно, никого не перенапрягая, советуясь с жителями, формируя новые современные кварталы и так далее", - рассказал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в своё время эти дома были очень желанными для людей: в них переселялись жители коммуналок и бараков. "Это была революция, это было хорошее решение на тот период времени. Но к сожалению, строилось это действительно не на века, а на несколько десятков лет. В этом была ошибка", - сказал Мэр Москвы.
Для реализации программы реновации потребуется минимум 10–15 лет, а пик программы придётся примерно на ближайшие 8–10 лет.
По словам Сергея Собянина, обеспеченность москвичей жильём сегодня одна из самых низких по сравнению с другими крупными столицами. В Москве это 18–19 метров на одного жителя, а в других мегаполисах - 25–29 метров. Программа реновации частично поможет решить этот вопрос. "Помимо квартир для жителей пятиэтажек, мы часть жилья будем строить для того чтобы продавать его на рынке и окупать эту программу, потому что никакого бюджета просто так не хватит. Но ещё раз говорю, что подавляющую часть, 90 процентов, этого жилья, мы уверены, будут покупать москвичи, в том числе и жители близлежащих районов", - рассказал Мэр Москвы.
По его мнению, в столицу также смогут вернуться те горожане, которые были вынуждены уехать в Подмосковье из-за недостатка жилья в столице. "Это отчасти решает и транспортную проблему, потому что сегодня городские магистрали перегружены. Люди едут на работу, потом возвращаются на окраины. Конечно, ничего хорошего для экологии и для транспорта это не создаёт", - добавил Сергей Собянин.
Во время строительства новых кварталов в Москве будут считаться с интересами жителей соседних домов. "Мы будем учитывать интересы не только жителей пятиэтажек, для которых будем строить дома, но и всего района, имея в виду транспортные коммуникации, социальную инфраструктуру, детские сады, школы, благоустройство, озеленение, парковки", - отметил Мэр Москвы.
Для новых кварталов уже найдено 240 стартовых площадок - они есть практически в каждом районе. "У нас есть существующий жилой фонд, который либо находится в строительстве, либо уже построен. Часть из него в порядке эксперимента можно запускать в эту программу. Но это небольшие объёмы. Реальные крупные объёмы для первой волны переселения возможны в течение, я считаю, где-то двух-трёх лет, не ранее", - рассказал Сергей Собянин.
Дополнительные гарантии участникам проекта программы даёт новый московский закон: "Можно сегодня судиться с городской властью по поводу того, что предоставили неравнозначное или неравноценное жильё, по поводу оценки этих помещений - пожалуйста, никаких ограничений в этом отношении не будет".
Сергей Собянин также призвал всех заинтересованных москвичей принять участие в голосовании, которое сейчас проходит в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Он также отметил, что каждый участник электронного голосования всегда может перепроверить, правильно ли был учтён его голос. "Сегодня идут огромные атаки на проект "Активный гражданин" в попытках спровоцировать неправильное голосование. Мы этим гражданам вежливо отвечаем: "Извините, пожалуйста, вы указали неправильные данные, вы не зарегистрированы, не являетесь собственником" - возвращаем эти голоса тысячами. Но такой процесс. Он должен быть действительно легитимным", - заявил Сергей Собянин. Тем, кто сомневается в таком способе голосования, он посоветовал пойти в центр госуслуг.
Если же дом будет голосовать не активно, его могут включить в программу, но уже во вторую или третью очередь. Приоритет отдадут тем, кто проявит максимальную активность. "Я бы вот, пользуясь случаем, обратился к горожанам: не надо отсиживаться, мы же не заставляем там лить бетон, таскать камни, копать траншеи и так далее. Мы просим: ну придите в центр госуслуг или зайдите на сайт "Активного гражданина", проголосуйте, выскажите своё мнение - за или против", - подчеркнул Мэр Москвы.
"Городские власти и я сам не торопились принимать решение о реновации, о втором этапе сноса пятиэтажек, имея за плечами труднейший, большой опыт сноса пятиэтажек-хрущёвок определённой серии, по которым ранее было принято решениеудалить. 20 лет интенсивной работы. А если взять от момента принятия решений (первое решение по ним принималось в 1988 году), прошло почти 30 лет", - отметил он.
По словам Мэра Москвы, разрабатывать новую программу решили, только тогда, когда стало очевидно, что большинство хрущёвок невозможно качественно капитально отремонтировать. "Хотел бы сказать ещё про развилку, на которой мы находимся. Либо мы ничего не делаем и ждём, пока эти дома превратятся в аварийные и люди будут находиться просто в опасной ситуации. Причём аварийный фонд этот будет расти такими темпами, что мы справляться с ним не будем и в одночасье реорганизовать огромные районы аварийного жилья просто не сможем. Мы не сможем обеспечить безопасность людей. Поэтому и хотим заменять ветхий фонд планомерно, постепенно, никого не перенапрягая, советуясь с жителями, формируя новые современные кварталы и так далее", - рассказал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в своё время эти дома были очень желанными для людей: в них переселялись жители коммуналок и бараков. "Это была революция, это было хорошее решение на тот период времени. Но к сожалению, строилось это действительно не на века, а на несколько десятков лет. В этом была ошибка", - сказал Мэр Москвы.
Для реализации программы реновации потребуется минимум 10–15 лет, а пик программы придётся примерно на ближайшие 8–10 лет.
По словам Сергея Собянина, обеспеченность москвичей жильём сегодня одна из самых низких по сравнению с другими крупными столицами. В Москве это 18–19 метров на одного жителя, а в других мегаполисах - 25–29 метров. Программа реновации частично поможет решить этот вопрос. "Помимо квартир для жителей пятиэтажек, мы часть жилья будем строить для того чтобы продавать его на рынке и окупать эту программу, потому что никакого бюджета просто так не хватит. Но ещё раз говорю, что подавляющую часть, 90 процентов, этого жилья, мы уверены, будут покупать москвичи, в том числе и жители близлежащих районов", - рассказал Мэр Москвы.
По его мнению, в столицу также смогут вернуться те горожане, которые были вынуждены уехать в Подмосковье из-за недостатка жилья в столице. "Это отчасти решает и транспортную проблему, потому что сегодня городские магистрали перегружены. Люди едут на работу, потом возвращаются на окраины. Конечно, ничего хорошего для экологии и для транспорта это не создаёт", - добавил Сергей Собянин.
Во время строительства новых кварталов в Москве будут считаться с интересами жителей соседних домов. "Мы будем учитывать интересы не только жителей пятиэтажек, для которых будем строить дома, но и всего района, имея в виду транспортные коммуникации, социальную инфраструктуру, детские сады, школы, благоустройство, озеленение, парковки", - отметил Мэр Москвы.
Для новых кварталов уже найдено 240 стартовых площадок - они есть практически в каждом районе. "У нас есть существующий жилой фонд, который либо находится в строительстве, либо уже построен. Часть из него в порядке эксперимента можно запускать в эту программу. Но это небольшие объёмы. Реальные крупные объёмы для первой волны переселения возможны в течение, я считаю, где-то двух-трёх лет, не ранее", - рассказал Сергей Собянин.
Дополнительные гарантии участникам проекта программы даёт новый московский закон: "Можно сегодня судиться с городской властью по поводу того, что предоставили неравнозначное или неравноценное жильё, по поводу оценки этих помещений - пожалуйста, никаких ограничений в этом отношении не будет".
Сергей Собянин также призвал всех заинтересованных москвичей принять участие в голосовании, которое сейчас проходит в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Он также отметил, что каждый участник электронного голосования всегда может перепроверить, правильно ли был учтён его голос. "Сегодня идут огромные атаки на проект "Активный гражданин" в попытках спровоцировать неправильное голосование. Мы этим гражданам вежливо отвечаем: "Извините, пожалуйста, вы указали неправильные данные, вы не зарегистрированы, не являетесь собственником" - возвращаем эти голоса тысячами. Но такой процесс. Он должен быть действительно легитимным", - заявил Сергей Собянин. Тем, кто сомневается в таком способе голосования, он посоветовал пойти в центр госуслуг.
Если же дом будет голосовать не активно, его могут включить в программу, но уже во вторую или третью очередь. Приоритет отдадут тем, кто проявит максимальную активность. "Я бы вот, пользуясь случаем, обратился к горожанам: не надо отсиживаться, мы же не заставляем там лить бетон, таскать камни, копать траншеи и так далее. Мы просим: ну придите в центр госуслуг или зайдите на сайт "Активного гражданина", проголосуйте, выскажите своё мнение - за или против", - подчеркнул Мэр Москвы.