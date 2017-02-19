Сергей Собянин провёл всречу с Мэром Парижа
19.02.2017, 09:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с Мэром Парижа Анн Идальго, которая находится с рабочим визитом в российской столице.
Сергей Собянин поблагодарил её за тёплый приём в Париже делегации Правительства Москвы летом 2016 года. «Это была интересная, плодотворная поездка, которая дала серьёзный импульс двухсторонним отношениям», — подчеркнул Мэр Москвы. Он также рассказал Анн Идальго об открывшемся 17 февраля фестивале «Московская Масленица» и пригласил французских туристов и предпринимателей на фестивали, которые проводятся в столице.
Со своей стороны Анн Идальго особо отметила гостеприимство, с которым принимают делегацию Мэрии Парижа. «Зимняя Москва великолепна и живописна. Особенно красив ваш город вечером, когда работает праздничная подсветка. Хорошо, что в российской столице становится больше туристов из Франции», — сказала Анн Идальго.
Она также выразила благодарность Правительству Москвы за конструктивное сотрудничество двух городов в рамках группы С40. По предложению Анн Идальго, которая является председателем группы С40, одна из следующих встреч мэров городов-участников может быть организована в Москве.
Кроме того, мэры двух городов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между столицами России и Франции. Среди них обмен опытом и информацией по подготовке и проведению крупных международных спортивных соревнований, расширение прямых контактов между культурными и образовательными организациями, включая обмен школьниками.
Сергей Собянин поблагодарил её за тёплый приём в Париже делегации Правительства Москвы летом 2016 года. «Это была интересная, плодотворная поездка, которая дала серьёзный импульс двухсторонним отношениям», — подчеркнул Мэр Москвы. Он также рассказал Анн Идальго об открывшемся 17 февраля фестивале «Московская Масленица» и пригласил французских туристов и предпринимателей на фестивали, которые проводятся в столице.
Со своей стороны Анн Идальго особо отметила гостеприимство, с которым принимают делегацию Мэрии Парижа. «Зимняя Москва великолепна и живописна. Особенно красив ваш город вечером, когда работает праздничная подсветка. Хорошо, что в российской столице становится больше туристов из Франции», — сказала Анн Идальго.
Она также выразила благодарность Правительству Москвы за конструктивное сотрудничество двух городов в рамках группы С40. По предложению Анн Идальго, которая является председателем группы С40, одна из следующих встреч мэров городов-участников может быть организована в Москве.
Кроме того, мэры двух городов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между столицами России и Франции. Среди них обмен опытом и информацией по подготовке и проведению крупных международных спортивных соревнований, расширение прямых контактов между культурными и образовательными организациями, включая обмен школьниками.