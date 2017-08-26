ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 26 августа в Алтайском крае начинается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Традиционно открытие охоты на пернатую дичь считают началом нового охотничьего сезона.



«Для охоты необходимо иметь при себе в закреплённых охотничьих угодьях разрешение на добычу и путёвку, в незакреплённых угодьях - только одно разрешение. При охоте с огнестрельным оружием - разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия. При наличии охотничьей собаки - ветеринарный паспорт на собаку с отметками о проставленных прививках против бешенства», - рассказал заместитель министра, начальник управления охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Василий Дериглазов.



В ведомстве уточняют, что срок охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь продлится до 30 ноября, на боровую дичь - до 31 декабря.