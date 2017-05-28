ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьёв в воскресенье открыли Второй всероссийский слёт "Юнармии" в Подмосковье на территории парка "Патриот" в Кубинке.

"Этот год прошёл не напрасно, очень энергично, с заботой о создании "Юнармии" во всех субъектах. Сегодня вас более 100 тысяч. Каждый месяц прибывает 5-15 тысяч ребят; почти во всех городах, где проходили военные парады, участвовали юнармейцы. Я надеюсь, что это станет традицией, и парады будут проходить также в день рождения "Юнармии"", – сказал Шойгу, чьи слова приводятся в материале.

Как уточняется в материалах к мероприятию, Московскую область на слёте представят около 700 человек. Всего же собрались около 2 тысяч юнармейцев.

"Приятно, что это патриотическое движение объединяет всю нашу страну и все субъекты. Я хочу пожелать, чтобы каждый год эта площадь заполнялась всё больше и больше новыми ребятами, которые творят добрые и важные дела", – сказал, в свою очередь, Воробьёв.