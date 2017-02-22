Штаб координации программы сноса пятиэтажек в Москве возглавит Сергей Собянин
22.02.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 февраля столичный градоначальник Сергей Собянин во время заседания президиума Правительства Москвы дал поручение о подготовке для последующего внесения в федеральный закон поправок по программе сноса пятиэтажных домов.
Мэр также подчеркнул, что в городе начнет работать штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажных домов.
Сергей Собянин рассказал, что встанет во главе штаба, чтобы иметь возможность координировать все этапы работы над программой.
Также Мэр Москвы призвал всех участников программы активно включиться в работу, оказывать содействие друг другу и как можно скорее закончить этап по согласованию всех формальностей, чтобы приступить непосредственно к сносу ветхих домов и переселению москвичей в комфортные новые квартиры.
Глава Москвы дал поручение председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы выдвинуть предложения по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих микрорайонов, а руководителю Комплекса городского хозяйства внести корректировки в нынешнюю программу капитального ремонта с учетом нововведений.
Сергей Собянин отметил, что все грядущие изменения связаны с его просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину, выдвинутой во время рабочей встречи. В частности, о внесении изменений в законодательство для решения проблемы со сносом ветхих домов, которые не получили статус аварийных.
Мэр также подчеркнул, что в городе начнет работать штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажных домов.
Сергей Собянин рассказал, что встанет во главе штаба, чтобы иметь возможность координировать все этапы работы над программой.
Также Мэр Москвы призвал всех участников программы активно включиться в работу, оказывать содействие друг другу и как можно скорее закончить этап по согласованию всех формальностей, чтобы приступить непосредственно к сносу ветхих домов и переселению москвичей в комфортные новые квартиры.
Глава Москвы дал поручение председателю Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы выдвинуть предложения по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих микрорайонов, а руководителю Комплекса городского хозяйства внести корректировки в нынешнюю программу капитального ремонта с учетом нововведений.
Сергей Собянин отметил, что все грядущие изменения связаны с его просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину, выдвинутой во время рабочей встречи. В частности, о внесении изменений в законодательство для решения проблемы со сносом ветхих домов, которые не получили статус аварийных.