Сибирский региональный центр МЧС начал подготовку к весеннему паводку
25.01.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сибирский региональный центр МЧС России начал активную подготовительную работу к безаварийному пропуску паводковых вод. В результате аномальных снегопадов этой зимой уже превышены нормативные значения снежного покрова практически во всех регионах, кроме того, вплоть до конца марта накопление снега продолжится.
Специалисты по гидрологии говорят, что запасы снега – важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на развитие половодья и паводковую ситуацию. В расчёт принимаются также плотность снега (запас воды в снеге), запас воды в реках, объем и характер ледообразования на реках, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек. Таким образом, более точный прогноз весеннего половодья у специалистов гидромета будет готов ближе к апрелю.
Однако, сотрудники МЧС России и региональные власти уже вплотную занялись противопаводковыми заботами. В субъектах комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций определяют первоочередные задачи. Важно заблаговременно выявить опасные зоны, сделать необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб до медикаментов и продуктов питания, привести в должное состояние места для временного размещения населения. Особое внимание - разъяснительной работе с самим населением: необходимо проинформировать граждан о прогнозе паводка, ещё раз напомнить о важности принятия своевременных мерах по сохранности своего домашнего хозяйства и имущества.
Подразделения МЧС России на местах и в Сибирском региональном центре скрупулезно занимаются анализом. Необходимо максимально точно оценить возможные риски и определить возможный объем практических работ, связанных с принудительным разрушением льда на реках.
Особое внимание требуется отдаленным населенным пунктам, тесная связь со старостами которых позволит своевременно обозначить наиболее проблемные территории и правильно распределить силы спасателей на период вскрытия рек и возможного паводка.
Аэромобильные группировки военнослужащих, спасателей, курсантов системы МЧС России в усиленном режиме проводят тренировки, отрабатывая навыки оперативности, выносливости и безупречной готовности к весенним природным угрозам.
Специалисты по гидрологии говорят, что запасы снега – важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на развитие половодья и паводковую ситуацию. В расчёт принимаются также плотность снега (запас воды в снеге), запас воды в реках, объем и характер ледообразования на реках, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек. Таким образом, более точный прогноз весеннего половодья у специалистов гидромета будет готов ближе к апрелю.
Однако, сотрудники МЧС России и региональные власти уже вплотную занялись противопаводковыми заботами. В субъектах комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций определяют первоочередные задачи. Важно заблаговременно выявить опасные зоны, сделать необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб до медикаментов и продуктов питания, привести в должное состояние места для временного размещения населения. Особое внимание - разъяснительной работе с самим населением: необходимо проинформировать граждан о прогнозе паводка, ещё раз напомнить о важности принятия своевременных мерах по сохранности своего домашнего хозяйства и имущества.
Подразделения МЧС России на местах и в Сибирском региональном центре скрупулезно занимаются анализом. Необходимо максимально точно оценить возможные риски и определить возможный объем практических работ, связанных с принудительным разрушением льда на реках.
Особое внимание требуется отдаленным населенным пунктам, тесная связь со старостами которых позволит своевременно обозначить наиболее проблемные территории и правильно распределить силы спасателей на период вскрытия рек и возможного паводка.
Аэромобильные группировки военнослужащих, спасателей, курсантов системы МЧС России в усиленном режиме проводят тренировки, отрабатывая навыки оперативности, выносливости и безупречной готовности к весенним природным угрозам.