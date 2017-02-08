Сидякин: бесплатная приватизация - это российский путь формирования собственности
08.02.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесплатная приватизация жилья для всех категорий граждан - это российский путь формирования собственности. И соответствующие поправки были внесены в Госдуму после того, как просьбы и предложения бессрочной бесплатной поступали во время встреч депутатов с гражданами. Об этом заявил сегодня во время пленарного заседания Госдумы первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
«25 лет назад мы призвали людей к тому, чтобы начать путь к приватизации и до конца он, к сожалению, не был пройден. Есть значительное количество квартир, которые приватизировано - их 83-84%. Это собственники квартир и жилых помещений. Такого количество собственников нет больше ни в одной стране мира. При этом собственная квартира это больше чем недвижимость, её можно передать по наследству своим детям, внукам. Это через основание института собственности формирование позиции активного гражданина. Собственная квартира – это участие в жизни двора, улицы, города», - отметил парламентарий.
«На прошлом заседании Госдумы было несколько альтернативных законопроектов. Мы откладывали решение этой проблемы и думали, что люди приватизируют их жилые помещения по договору социального найма. Но ситуация не разрешалась. И ранее предлагалось установить право бесплатной приватизации до 2020 года для отдельных категорий людей: для жителей Крыма, Севастополя, жителей аварийных домов, для детей, оставшихся без попечения родителей, также предлагалось включить в этот перечень людей, живущих в общежитии, людей, которые живут в закрывающихся военных городках. Но это в целом не решило бы вопрос», - сказал Сидякин.
«25 лет назад мы призвали людей к тому, чтобы начать путь к приватизации и до конца он, к сожалению, не был пройден. Есть значительное количество квартир, которые приватизировано - их 83-84%. Это собственники квартир и жилых помещений. Такого количество собственников нет больше ни в одной стране мира. При этом собственная квартира это больше чем недвижимость, её можно передать по наследству своим детям, внукам. Это через основание института собственности формирование позиции активного гражданина. Собственная квартира – это участие в жизни двора, улицы, города», - отметил парламентарий.
«На прошлом заседании Госдумы было несколько альтернативных законопроектов. Мы откладывали решение этой проблемы и думали, что люди приватизируют их жилые помещения по договору социального найма. Но ситуация не разрешалась. И ранее предлагалось установить право бесплатной приватизации до 2020 года для отдельных категорий людей: для жителей Крыма, Севастополя, жителей аварийных домов, для детей, оставшихся без попечения родителей, также предлагалось включить в этот перечень людей, живущих в общежитии, людей, которые живут в закрывающихся военных городках. Но это в целом не решило бы вопрос», - сказал Сидякин.