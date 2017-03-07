ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дагестан готов принять на время летних каникул сирийских детей, заявил председатель правительства республики Абдусамад Гамидов на встрече с министром по делам религий Сирии.

Военные России за сутки оказали помощь 3,9 тысячи жителей Сирии

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сирийская делегация, в которую входят известные богословы, проводит встречи с дагестанской молодёжью. Во время визита министр по делам религий Сирии Мухаммед ас-Сайед также высказал благодарность руководству России за поддержку сирийского народа. Он отметил, что жители Дагестана, который не раз подвергался террористическим атакам, должны понимать то, что сейчас переживают сирийцы.

В свою очередь жители Дагестана готовы оказать гуманитарную и другую необходимую сирийскому народу помощь, отметил премьер-министр республики Абдусамад Гамидов.

В частности, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на берегу Каспийского моря, могут отдохнуть сирийские дети, уставшие от ужасов войны. Опыт подобной гуманитарной акции у Дагестана есть - регион в своё время принял около сотни детей из Донбасса.

Сирийская делегация выразила намерение обсудить этот вопрос на межгосударственном уровне.