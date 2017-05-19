ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Итоговая проверка прошла на стадионе "Открытие Арена" во время матча "Спартак" - "Терек". Сотрудники полиции не допустили серьёзных нарушений со стороны болельщиков.

На стадионе работали 1000 контролёров-распорядителей, около 100 сотрудников частных охранных организаций и 788 сотрудников полиции и Росгвардии. На прилегающей к стадиону территории безопасность и порядок обеспечивали 1170 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 200 участников народной дружины. Всего для охраны правопорядка на матче было задействовано около трёх с половиной тысяч человек.

Полицейским удалось не допустить серьёзных нарушений со стороны болельщиков. Всего был задержан 61 человек. На них составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также пронос и использование пиротехнических средств.

По закону болельщикам, нарушающим правила поведения на стадионе во время матча, грозит запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.