Системы безопасности Москвы готовы к Кубку конфедераций
19.05.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Итоговая проверка прошла на стадионе "Открытие Арена" во время матча "Спартак" - "Терек". Сотрудники полиции не допустили серьёзных нарушений со стороны болельщиков.
На стадионе работали 1000 контролёров-распорядителей, около 100 сотрудников частных охранных организаций и 788 сотрудников полиции и Росгвардии. На прилегающей к стадиону территории безопасность и порядок обеспечивали 1170 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 200 участников народной дружины. Всего для охраны правопорядка на матче было задействовано около трёх с половиной тысяч человек.
Полицейским удалось не допустить серьёзных нарушений со стороны болельщиков. Всего был задержан 61 человек. На них составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также пронос и использование пиротехнических средств.
По закону болельщикам, нарушающим правила поведения на стадионе во время матча, грозит запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.
На стадионе работали 1000 контролёров-распорядителей, около 100 сотрудников частных охранных организаций и 788 сотрудников полиции и Росгвардии. На прилегающей к стадиону территории безопасность и порядок обеспечивали 1170 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 200 участников народной дружины. Всего для охраны правопорядка на матче было задействовано около трёх с половиной тысяч человек.
Полицейским удалось не допустить серьёзных нарушений со стороны болельщиков. Всего был задержан 61 человек. На них составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также пронос и использование пиротехнических средств.
По закону болельщикам, нарушающим правила поведения на стадионе во время матча, грозит запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.