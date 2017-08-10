ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ситуация в крае постепенно стабилизируется. На реках края отмечается спад уровней воды. В реке Раздольная в селе Новогеоргиевка произошёл спад воды на 59 см, на 70 см снизился уровень воды в реке Раздольная в городе Уссурийск, произошло снижение уровня реки Комаровка в Уссурийском городском округе, река в коренных берегах.



По состоянию на 19.00 (хбр.) подтопленными остаются 5 муниципальных образований Приморского края. От воды полностью освободился Октябрьский район. Вода ушла из 652 домов (подтопленными остаются – 245) и 5 социально значимых объектов. Вместе с тем, подтоплено 1015 придомовых территорий.



Люди продолжают возвращаются в свои дома. Сейчас в пунктах временного размещения находится 131 человек, в том числе 52 ребёнка. С гражданами, нуждающимися в психологической поддержке, работают психологи Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Центра экстренной психологической помощи и психологи Хабаровской специализированной пожарно-спасательной части. Так, за сутки психологическая помощь была оказана в 29 случаях.



Выездные бригады Роспотребнадзора продолжают отслеживать качество питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе за неорганизованными источниками водоснабжения. В сутки специалистами отобрано 9 проб холодной воды разводящей сети исследовано 43 пробы, 35 отобранных проб находятся в работе. Все пробы соответствуют норме. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.



В населённых пунктах организована работа группировки территориальной подсистемы РСЧС, а также подразделений МЧС России как Приморского края, так и прибывших аэромобильных отрядов из субъектов Дальнего Востока – Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономии. Сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые оказывают адресную помощь населению, помогают в уборке территорий социальных объектов – больниц, детских садов, школ, доставляют гуманитарную помощь, проводят очистку ливневых стоков и русел рек, занимаются восстановлением дорожного полотна и другие работы. Спасатели оказываются помощь бригадам энергетиков в восстановлении линий электроснабжения. Сейчас почти полностью восстановлена подача электроэнергии в населённых пунктах Хасанкого района.



Дорожными бригадами восстановалены 17 участков автомобильных дорог. На данный момент аварийно-восстановительные работы ведутся на 40. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет. Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме дежурят на трёх лодочных переправах в Уссурийском городском округе и Хасанском муниципальном районе.



Авиацией МЧС России выполнено 14 полётов, перевезено около 179 человек, в пострадавшие районы доставлено 4,867 тонн груза. Общий налёт авиации составил свыше 27 часов.



В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона «горячей линии». За сутки на него поступило около 79 обращений граждан. Социального напряжения среди населения нет.



В проведении аварийно-восстановительных работ задействовано: более 2300 человек, свыше 4000 единиц техники, в том числе от МЧС России свыше 1700 человек, 253 единицы техники, боле 60 плавсредств и 3 воздушных средства.