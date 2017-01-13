ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января 2017 года в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступила информация о том, что примерно в 21 час на 30 километре автодороги Ликино-Дулево – Шатурторф-Шатура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 42-летний сотрудник Росгвардии по Московской области.

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Как установлено следствием, во время совершения ДТП сотрудник Росгвардии по Московской области двигался на личном автотранспорте, в свободное от работы время. В результате ДТП он получил серьезные повреждения и был госпитализирован.