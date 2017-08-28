ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня около 11 часов 30 минут по местному времени произошло возгорание частного пансионата для престарелых по улице Авиационная в городе Красноярске. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибло, 34 человека эвакуированы из горящего дома. По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания.

В настоящее время на месте работает следственная группа в составе следователей, следователей-криминалистов регионального СК России. В целях установления точной причины пожара, назначаются необходимые экспертизы. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства частного учреждения для престарелых граждан, в должностные обязанности которых входило обеспечения пожарной безопасности, а также должностным лицам контролирующих органов. Изымается необходимая документация, опрашиваются руководители учреждения, а также очевидцы произошедшего. Устанавливается местонахождение владельца частного дома, на территории которого расположен очаг возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.