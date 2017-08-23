ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области факту убийства троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 23 августа 2017 года ранним утром на территории одного из предприятий города Нижний Новгород на почве ревности работник нанёс ножевые ранения своей знакомой 1973 года рождения, а также ещё двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались. Ещё двое пострадавших мужчин 1965 и 1971 годов рождения с колото-резаными ранениями госпитализированы в городскую больницу.

При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователи и криминалистов регионального СК России. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.