Следственный комитет Российской Федерации: тройное убийство на заводе ГАЗ произошло из-за ревности
По версии следствия, 23 августа 2017 года ранним утром на территории одного из предприятий города Нижний Новгород на почве ревности работник нанёс ножевые ранения своей знакомой 1973 года рождения, а также ещё двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались. Ещё двое пострадавших мужчин 1965 и 1971 годов рождения с колото-резаными ранениями госпитализированы в городскую больницу.
При задержании подозреваемого он оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, в результате чего был ранен и доставлен для оказания медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователи и криминалистов регионального СК России. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.