Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае
26.08.2017, 23:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об аварии в Краснодарском крае, в результате которой погибли 18 человек. В настоящее время опознан мужчина, ранее считавшийся пропавшим без вести, им оказался житель г. Темрюк.
Продолжаются активные следственные действия: следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.
Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе.
Продолжаются активные следственные действия: следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы.
Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе.
Источник: Следственный комитет России