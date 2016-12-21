Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении людей в Иркутске
21.12.2016, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пятым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Новосибирске продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства (ч. 3 ст. 238 УК РФ - производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, в период с 16 по 20 декабря 2016 года в правоохранительные органы города Иркутска поступило около 100 сообщений об отравлении граждан метанолом и обнаружении тел погибших. По состоянию на данный момент скончалось 58 человек, 41 пострадавший находится в лечебных учреждениях. Все отравления произошли в результате употребления спиртосодержащего косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в составе которого обнаружен метанол.
В настоящее время по делу задержаны 12 человек - это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу указанной жидкости в торговых павильонах на рынках города Иркутска, а также иных местах.
Сегодня следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении 9 подозреваемых. В отношении остальных фигурантов следствие планирует принять решение об избрании меры пресечения в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, в период с 16 по 20 декабря 2016 года в правоохранительные органы города Иркутска поступило около 100 сообщений об отравлении граждан метанолом и обнаружении тел погибших. По состоянию на данный момент скончалось 58 человек, 41 пострадавший находится в лечебных учреждениях. Все отравления произошли в результате употребления спиртосодержащего косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в составе которого обнаружен метанол.
В настоящее время по делу задержаны 12 человек - это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу указанной жидкости в торговых павильонах на рынках города Иркутска, а также иных местах.
Сегодня следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении 9 подозреваемых. В отношении остальных фигурантов следствие планирует принять решение об избрании меры пресечения в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.