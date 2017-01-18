Собянин: Москва продолжает активно развивать информатизацию школ
18.01.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу № 627, которая является одной из первых учебных заведений, входящих в проект «Московская электронная школа».
Сергей Собянин отметил, что в ближайшие пять лет планируется завершить оснащение всех московских школ современной IT-инфраструктурой для улучшенного качественного образования.
Также Мэр сказал о том, что столичные школы на сегодняшний день проходят второй этап информатизации, в ближайшие годы во всех школах будет сформирована новая информационная среда.
Он подчеркнул, что еще пять лет назад в школах начали внедряться электронные доски, закупались компьютеры для учителей и школ. Сейчас начинается следующий этап, где переходя на новый технический уровень внедряют локальные сети Wi-Fi, тачскрины и новые современные интерактивные доски для учащихся, ведутся поставки серверного оборудования.
Школы наполняются современными новыми методиками, электронными учебниками, готовятся новые сценарии преподавания, которые должны быть интересны как преподавателям, так и ученикам.
Кроме того, по словам С. Собянина главной целью проекта является создание единого информационного поля в школах столицы, а также повышение качественного уровня образования.
Московские школы – участвующие в данном проекте получат улучшенный общегородской журнал и дневник для учащихся, будет создана современная общегородская библиотека, а также библиотека электронных сценариев уроков. Созданная система тестирования позволит учащимся самостоятельно проверять свои знания и готовиться к контрольным работам, экзаменам.
С сентября две тысячи шестнадцатого года в проекте «Московская электронная школа» приняли участие шесть образовательных школ Москвы и один лицей. В общей сложности задействовано семьсот восемнадцать преподавателей средней школы и старшей школы, а также более семи тысяч учащихся. С 2015 года работает проект «Инженерный класс», благодаря которому школьники получают профессиональное образование будущих инженеров.
Главной сутью проекта «Московская электронная школа» является формирование единой электронной образовательной среды. За весь период реализации проекта разработали восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть интерактивных сценариев для учеников с пятого по одиннадцатый классы. Было опубликовано тридцать два учебных электронных пособия по физике, химии, истории.
Данные исследования организации экономического сотрудничества и развития показывают, что по качеству образования московские школы вошли в шестерку сильнейших в мире.
Сергей Собянин отметил, что в ближайшие пять лет планируется завершить оснащение всех московских школ современной IT-инфраструктурой для улучшенного качественного образования.
Также Мэр сказал о том, что столичные школы на сегодняшний день проходят второй этап информатизации, в ближайшие годы во всех школах будет сформирована новая информационная среда.
Он подчеркнул, что еще пять лет назад в школах начали внедряться электронные доски, закупались компьютеры для учителей и школ. Сейчас начинается следующий этап, где переходя на новый технический уровень внедряют локальные сети Wi-Fi, тачскрины и новые современные интерактивные доски для учащихся, ведутся поставки серверного оборудования.
Школы наполняются современными новыми методиками, электронными учебниками, готовятся новые сценарии преподавания, которые должны быть интересны как преподавателям, так и ученикам.
Кроме того, по словам С. Собянина главной целью проекта является создание единого информационного поля в школах столицы, а также повышение качественного уровня образования.
Московские школы – участвующие в данном проекте получат улучшенный общегородской журнал и дневник для учащихся, будет создана современная общегородская библиотека, а также библиотека электронных сценариев уроков. Созданная система тестирования позволит учащимся самостоятельно проверять свои знания и готовиться к контрольным работам, экзаменам.
С сентября две тысячи шестнадцатого года в проекте «Московская электронная школа» приняли участие шесть образовательных школ Москвы и один лицей. В общей сложности задействовано семьсот восемнадцать преподавателей средней школы и старшей школы, а также более семи тысяч учащихся. С 2015 года работает проект «Инженерный класс», благодаря которому школьники получают профессиональное образование будущих инженеров.
Главной сутью проекта «Московская электронная школа» является формирование единой электронной образовательной среды. За весь период реализации проекта разработали восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть интерактивных сценариев для учеников с пятого по одиннадцатый классы. Было опубликовано тридцать два учебных электронных пособия по физике, химии, истории.
Данные исследования организации экономического сотрудничества и развития показывают, что по качеству образования московские школы вошли в шестерку сильнейших в мире.