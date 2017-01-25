ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реформа школьного образования, которая началась в Москве несколько лет назад, сделала столичное образование одним из лучших в мире, что подтверждают и международные исследования. Об этом заявил Сергей Собянин во время лекции в Высшей школе экономики.

"Несколько лет назад начали серьёзную реформацию школьного образования, которое в Москве, казалось бы, всегда было неплохое. Но проанализировав ситуацию, мы увидели, что это образование такое неоднородное. Большинство московских школ давало плохое и очень плохое образование. Хотя одновременно были и лидеры — превосходные, первоклассные школы", — сказал Мэр Москвы.

По его словам, это было связано с тем, что наблюдалась значительная разница в финансировании учебных заведений. С начала реформы система финансирования и уровень зарплаты учителям изменились в корне. "И школы сегодня не отталкивают учеников, а борются за них. Заработная плата учителя зависит от количества учащихся и качества преподавания", — уверен Сергей Собянин.

Он добавил, что теперь столичное образование показывает более высокие результаты. Например, вдвое увеличилось количество школьников, которые становятся победителями всероссийских олимпиад, более чем в два раза улучшились показатели по сдаче Единого государственного экзамена.

Мэр Москвы напомнил, что не так давно было проведено исследование столичных школ по стандартам PISA (Programme for International Student Assessment —международная программа по оценке образовательных достижений учащихся): "Результаты этого исследования показали, что по качеству образования Москва занимает шестое-седьмое место в мире. Впереди такие азиатские города (даже не страны), как Сингапур, Гонконг. Из европейских стран нас опережает Финляндия, а из стран Северной Америки — Канада. По сути дела, это говорит о том, что московское образование — одно из самых лучших в мире".