Собянин: Юг Москвы ждут масштабные дорожные стройки
01.09.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новые дорожные объекты полностью изменят транспортную ситуацию на юге Москвы. Один из них - эстакаду на Элеваторной улице через пути Павелецкого направления железной дороги - открыл вчера мэр столицы Сергей Собянин.
Кроме того, до конца года завершится реконструкция улиц Красного Маяка и Подольских Курсантов, строительство разворотов под Покровским путепроводом через Курское направление железной дороги и двух подземных переходов на ул. Подольских Курсантов, д. 1 и д. 7.
«Следующие задачи в этой части города - провести реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей и построить новую магистраль -Южную рокаду», - сказал С. Собянин.
Реконструкция развязки на пересечении кольцевой автодороги с ул. Липецкая входит в программу комплексной реконструкции МКАД. Эти работы необходимы и для улучшения сообщения с дорогой федерального значения М-4 «Дон».
На развязке появится боковой проезд с внутренней стороны МКАД, с которого будет осуществляться как правый поворот с МКАД в центр, так и левый поворот в область.
Предусмотрено строительство нескольких направленных левоповоротных съездов. Правоповоротный съезд с МКАД на Липецкую улицу переустроят, как и левоповоротный съезд с МКАД на автодорогу «Дон».
В связи с сооружением направленных съездов планируется реконструировать и головной участок этой автодороги. Все это увеличит пропускную способность транспортного узла на 67%.
Южная рокада обеспечит сообщение между западом и юго-востокомстолицы, пройдя насквозь от МКАД до МКАД. Магистраль стартует от развязки на пересечении МКАД и Рублевского шоссе и по дорогам Рублёвское шоссе -ул. Лобачевского - ул. Обручева - Аминьевское шоссе - Балаклавский проспект дойдёт до пересечения с Варшавским шоссе.
Далее введут участок длиной 2,8 км от пересечения с Варшавкой до Пролетарского проспекта, который соединит Балаклавский проспект и Кантемировскую улицу (входят в состав Южной рокады).
Кроме того, до конца года завершится реконструкция улиц Красного Маяка и Подольских Курсантов, строительство разворотов под Покровским путепроводом через Курское направление железной дороги и двух подземных переходов на ул. Подольских Курсантов, д. 1 и д. 7.
«Следующие задачи в этой части города - провести реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей и построить новую магистраль -Южную рокаду», - сказал С. Собянин.
Реконструкция развязки на пересечении кольцевой автодороги с ул. Липецкая входит в программу комплексной реконструкции МКАД. Эти работы необходимы и для улучшения сообщения с дорогой федерального значения М-4 «Дон».
На развязке появится боковой проезд с внутренней стороны МКАД, с которого будет осуществляться как правый поворот с МКАД в центр, так и левый поворот в область.
Предусмотрено строительство нескольких направленных левоповоротных съездов. Правоповоротный съезд с МКАД на Липецкую улицу переустроят, как и левоповоротный съезд с МКАД на автодорогу «Дон».
В связи с сооружением направленных съездов планируется реконструировать и головной участок этой автодороги. Все это увеличит пропускную способность транспортного узла на 67%.
Южная рокада обеспечит сообщение между западом и юго-востокомстолицы, пройдя насквозь от МКАД до МКАД. Магистраль стартует от развязки на пересечении МКАД и Рублевского шоссе и по дорогам Рублёвское шоссе -ул. Лобачевского - ул. Обручева - Аминьевское шоссе - Балаклавский проспект дойдёт до пересечения с Варшавским шоссе.
Далее введут участок длиной 2,8 км от пересечения с Варшавкой до Пролетарского проспекта, который соединит Балаклавский проспект и Кантемировскую улицу (входят в состав Южной рокады).
Источник: Мэрия Москвы