ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение автомобилей по эстакаде, соединяющей улицы Подольских Курсантов и Элеваторную, на юге Москвы, сообщает интернет-портал Стройкомплекса.



«Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Она очень важная: связывает четыре района, в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги», - сказал С. Собянин.

Как отметил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов, новые поперечные дорожные связи увеличивают трафик, сокращают время в пути, улучшают экологическую ситуацию.

Эстакада открылась раньше срока на пять месяцев. Она соединила Липецкую ул. с улицами Подольских Курсантов и Дорожная.



«Эта дорога играет огромное значение, она соединяет район Южного округа Царицыно и Бирюлево Западное с районами Чертаново Центральное, Чертаново Южное и Бирюлево Восточное. В этих районах проживает 400-450 тысяч человек. Также высвобождаем МКАД, снижаем загруженность участка Нахимовского проспекта», - сказал П. Аксенов.



Строительство поперечной дороги-связки между Варшавским шоссе и Липецкой ул. велось в два этапа. В сентябре прошлого года открыли 600-метровую эстакаду на Липецкой улице.