ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе встречи Сергея Собянина с участием наблюдательного и попечительского совета Первого Московского государственного медицинского университета им. И.Сеченова, мэр столицы поддержал проект по созданию индустриального парка биомедицины.

В индустриальном парке будет проходить полная серия разработки опытного и мелкосерийного производства биомедицинских препаратов. Это действительно важный проект для университета, при поддержки правительства Москвы, в нём будут создаваться, и внедряться новые высокоэффективные технологии для сбережения здоровья граждан, рассказал С.С. Собянин.

В состав парка будет включено 4 блок: это центр фундаментальных исследований, центр трансляционной медицины, центр биомедицинского инжиниринга и клинический центр.

Сейчас реализуется программа города совместно с Первым МГМУ им. Сеченова по привлечению преподавательского состава в городские больницы, сегодня уже в ней принимает участие более 400 работников университета.