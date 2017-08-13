ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов Строительного комплекса Москвы с профессиональным праздником.



«В год 870-летия Москвы мы отчетливо понимаем, что в основе её процветания лежит труд строителей. Десятки поколений проектировщиков и архитекторов, рабочих и инженеров год за годом, век за веком возводили лучший город земли. Его старинные улицы и площади покоряют неповторимой красотой, а Кремль, собор Василия Блаженного являются жемчужинами мировой архитектуры.



Нынешнее поколение московских строителей достойно продолжает славные традиции своих предшественников, успешно реализуя масштабную программу развития городской инфраструктуры.



За последние годы вы построили в столице 24 станции метро и Московское центральное кольцо, 540 километров дорог, 162 эстакады, тоннеля и моста. Москвичи получили сотни новых детских садов, школ, поликлиник, культурных и спортивных сооружений. Десятки тысяч московских семей справили новоселье в комфортных и уютных домах.



В юбилейном году Стройкомплекс Москвы приготовил любимому городу много замечательных подарков. Это новые крупные объекты транспортной, социальной и других сфер. В их числе уникальный парк “Зарядье”, при создании которого наши строители в полной мере проявили высокий профессионализм и талант.



Спасибо вам, дорогие друзья, за огромный созидательный труд, за большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе!»



Напомним, День строителя отмечают в России во второе воскресенье августа. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года. В 2011 году Министерство регионального развития Российской Федерации объявило День строителя федеральным праздником.