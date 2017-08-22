Собянин учредил гранты для победителей международных олимпиад школьников
22.08.2017, 16:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичное Правительство учредило гранты для победителей и призёров международных олимпиад школьников.
«Половина российской сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована за счёт московских учащихся. И это уже само по себе говорит о высоком качестве преподавания и талантах московских школьников», — сказал Сергей Собянин.
В 2016 году учащиеся столичных школ завоевали на международных олимпиадах девять золотых и шесть серебряных медалей. Тогда Правительство Москвы впервые выплатило школьникам денежные премии из бюджета города. Сегодня многие из этих ребят учатся в ведущих вузах Москвы (МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ).
В этом году в состав сборных команд России вошли 16 московских школьников (половина от общего числа российских участников). Они принимают участие в международных олимпиадах по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, астрономии и астрофизике.
«С начала года москвичи завоевали на международных олимпиадах четыре золотыхе, семь серебряных и три бронзовые награды. Я считаю, что мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и таланта в то дело, которым они занимаются, прекрасно учась в школах и защищая честь нашего города и страны», — отметил Мэр Москвы.
Было принято решение и дальше поощрять победителей и призёров олимпиад. Как уточнил Сергей Собянин, за первое место школьники будут получать по одному миллиону рублей, за второе — по 500 тысяч, а за третье — по 250 тысяч рублей.
До конца года столичные школьники примут участие ещё в двух олимпиадах, которые пройдут в Таиланде (на острове Пхукет) и Нидерландах (в Амстердаме).
«Половина российской сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована за счёт московских учащихся. И это уже само по себе говорит о высоком качестве преподавания и талантах московских школьников», — сказал Сергей Собянин.
В 2016 году учащиеся столичных школ завоевали на международных олимпиадах девять золотых и шесть серебряных медалей. Тогда Правительство Москвы впервые выплатило школьникам денежные премии из бюджета города. Сегодня многие из этих ребят учатся в ведущих вузах Москвы (МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ).
В этом году в состав сборных команд России вошли 16 московских школьников (половина от общего числа российских участников). Они принимают участие в международных олимпиадах по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, астрономии и астрофизике.
«С начала года москвичи завоевали на международных олимпиадах четыре золотыхе, семь серебряных и три бронзовые награды. Я считаю, что мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и таланта в то дело, которым они занимаются, прекрасно учась в школах и защищая честь нашего города и страны», — отметил Мэр Москвы.
Было принято решение и дальше поощрять победителей и призёров олимпиад. Как уточнил Сергей Собянин, за первое место школьники будут получать по одному миллиону рублей, за второе — по 500 тысяч, а за третье — по 250 тысяч рублей.
До конца года столичные школьники примут участие ещё в двух олимпиадах, которые пройдут в Таиланде (на острове Пхукет) и Нидерландах (в Амстердаме).
Источник: Мэрия Москвы