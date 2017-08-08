Собянин утвердил базовые требования благоустройства районов жилой застройки по программе реновации
08.08.2017, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Президиума Правительства Москвы приняли постановление об утверждении базовых требований к благоустройству территорий жилой застройки по программе реновации жилищного фонда. Они определяют функционально-планировочную организацию кварталов, набор элементов благоустройства и инженерного оборудования.
В каждом конкретном квартале эти требования будут корректировать с учетом особенностей местной застройки и мнения жителей (по итогам публичных слушаний и/или общественного обсуждения). Главная цель — создать в кварталах комфортную, безопасную, удобную и привлекательную городскую среду.
Принципы, лежащие в основе структуры новых микрорайонов:
— эффективное использование земельных ресурсов;
— повышение проницаемости территории за счет создания публичных пространств;
— формирование комфортного микроклимата и высадка крупномерных деревьев;
— создание подземных парковок, что позволит сделать дворы без автомобилей;
— отсутствие транзитного движения транспорта во дворах;
— приоритетный вынос коммунально-бытовых объектов из дворового пространства.
Можно сказать, что многие старые микрорайоны — это пространство с размытыми границами. Там есть неиспользуемые озелененные территории, хаотичная парковка. Автомобили ездят через дворы, из-за чего там бывает небезопасно.
Новые требования значительно выше тех, что применяются к современному благоустройству дворов пятиэтажной застройки.
В каждом конкретном квартале эти требования будут корректировать с учетом особенностей местной застройки и мнения жителей (по итогам публичных слушаний и/или общественного обсуждения). Главная цель — создать в кварталах комфортную, безопасную, удобную и привлекательную городскую среду.
Принципы, лежащие в основе структуры новых микрорайонов:
— эффективное использование земельных ресурсов;
— повышение проницаемости территории за счет создания публичных пространств;
— формирование комфортного микроклимата и высадка крупномерных деревьев;
— создание подземных парковок, что позволит сделать дворы без автомобилей;
— отсутствие транзитного движения транспорта во дворах;
— приоритетный вынос коммунально-бытовых объектов из дворового пространства.
Можно сказать, что многие старые микрорайоны — это пространство с размытыми границами. Там есть неиспользуемые озелененные территории, хаотичная парковка. Автомобили ездят через дворы, из-за чего там бывает небезопасно.
Новые требования значительно выше тех, что применяются к современному благоустройству дворов пятиэтажной застройки.
Источник: Мэрия Москвы