ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Москвы активно поддерживают промышленный сектор. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городе продолжается программа модернизации предприятий.

«Для прекращения разговоров о выводе промышленности из Москвы, мы предоставили максимальные объёмы возможного строительства на промышленных площадках – по 15 тыс. квадратных метров на гектар. Это выше, чем средняя плотность застройки Москвы. Это сделано, чтобы предприятия сами могли планировать и реализовать свои проекты, не останавливаясь на градостроительной документации и не ходя по кабинетам чиновников. Чтобы они четко знали свою перспективу», - рассказал Сергей Собянин в ходе посещения научно-производственного предприятия «Салют».

Научно-производственное предприятие «Салют» занимается судостроительной промышленностью. Кроме того, предприятие создает радиолокационные станции (РЛС) и комплексы обнаружения нового поколения, на базе новейших технологий разработана и выпускается гражданская продукция для спутниковых навигационных систем «Глонасс», NAVSTAR и других систем связи.

По словам Сергея Собянина на территории НПП «Салют» будет возведён полноценный индустриальный парк, в котором будут размещены конструкторское бюро «Аметист» и завод «Топаз». Это позволит сформировать единую мощную технологическую базу для функционирования концерна «Моринформсистема-Агат».

«Салют» входит в крупнейший в стране концерн «Моринформсистема-Агат». Сегодня это единственный производитель и системный интегратор информационных и управляющих систем высокоточного оборудования ВМФ России. Продукция концерна поставляется на атомные подводные лодки, боевые надводные корабли, боевые пункты управления ВМФ и береговые ракетные комплексы.