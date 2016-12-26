Сочинцы несут цветы к месту крушения Ту-154
26.12.2016, 11:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жители и гости курорта несут цветы и свечи к площади Южного Мола морского порта в память о погибших при крушении самолета Ту-154. На месте выставлен военный караул.
Здесь же спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших. Напомним катастрофа, в которой погибли 92 человека, случилась вчера утром в акватории Черного моря недалеко от сочинского побережья.
В аэропорту города-курорта развернут штаб. Медики и психологи готовы оказывать необходимую помощь родственникам погибших пассажиров. Для всех прибывающих подготовлены транспорт и места размещения.
Здесь же спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших. Напомним катастрофа, в которой погибли 92 человека, случилась вчера утром в акватории Черного моря недалеко от сочинского побережья.
В аэропорту города-курорта развернут штаб. Медики и психологи готовы оказывать необходимую помощь родственникам погибших пассажиров. Для всех прибывающих подготовлены транспорт и места размещения.