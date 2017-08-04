Путин: сохранение Байкала - это национальный государственный приоритет
04.08.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин сегодня прилетел с рабочим визитом в Байкальский природный заповедник в п. Танхой в Бурятии. Вместе с ним прибыли на совещание Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Бурятии, и исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов.
Глава государства осмотрел выставку визит-центра и принял участие в запуске молоди байкальского омуля. Владимир Путин проводит рабочее совещание по теме экологии Байкала, а затем обсудит проблемы лесных пожаров.
"Сегодня обсуждаем вопросы экологического развития Байкальской природной территории. Территория, безусловно, является уникальной, все мы это хорошо знаем. Байкал является не только достоянием нашей страны, но и без всякого преувеличения является достоянием планеты в целом. Он для нас и гордость, и наша особая ответственность. Сбережение для нынешних и будущих поколений - это национальный государственный приоритет", - заявил Владимир Путин.
"В результате безответственной, нерациональной хозяйственной деятельности эта территория требует особого внимания. Для того что бы, во-первых, ничего подобного в будущем не допускать, во-вторых, минимизировать то, что уже накоплено. Это требует пристального внимания и, конечно, требует вложения солидных финансовых ресурсов", - добавил президент РФ.
Глава государства осмотрел выставку визит-центра и принял участие в запуске молоди байкальского омуля. Владимир Путин проводит рабочее совещание по теме экологии Байкала, а затем обсудит проблемы лесных пожаров.
"Сегодня обсуждаем вопросы экологического развития Байкальской природной территории. Территория, безусловно, является уникальной, все мы это хорошо знаем. Байкал является не только достоянием нашей страны, но и без всякого преувеличения является достоянием планеты в целом. Он для нас и гордость, и наша особая ответственность. Сбережение для нынешних и будущих поколений - это национальный государственный приоритет", - заявил Владимир Путин.
"В результате безответственной, нерациональной хозяйственной деятельности эта территория требует особого внимания. Для того что бы, во-первых, ничего подобного в будущем не допускать, во-вторых, минимизировать то, что уже накоплено. Это требует пристального внимания и, конечно, требует вложения солидных финансовых ресурсов", - добавил президент РФ.
Источник: http://egov-buryatia.ru