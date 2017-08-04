ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к новой волне антироссийских санкций.

О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, однако подробной информацией владеют лишь 16%. Определённые страхи в связи с возможным их негативным влиянием на нашу страну испытывают 28% наших сограждан (среди тех, кто хорошо знаком с информацией, - 39%), позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений.

На вопрос, как реагировать на новые санкции США против России – однозначного ответа в нашем обществе нет: одни предлагают проявить активность: ввести ответные санкции (19%), предпринять что-либо (9%), ответить жёстко (4%) и т.д., другие (29%) – не реагировать. Ещё 34% не могут сформулировать свою позицию.

Баланс оценок влияния антироссийских санкций для страны в целом в июле, по отношению к марту, практически не изменился: 35% говорят о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране. Более четверти опрошенных (29%) полагают, что санкционная политика не оказала серьёзного влияния на жизнь общества.

Те или иные последствия для себя и близких сегодня отмечают 18% россиян (в марте – 17%). Их жалобы преимущественно связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). По-прежнему 79% последствий не ощущают.

Позиция большинства граждан по вопросу о борьбе за отмену санкций также не изменилась: 72% согласны с тем мнением, что российским властям не следует предпринимать в этом направлении активных действий (среди тех, кто подробно знаком с информацией о новых санкциях, - 77%), поскольку в скором времени должны быть отменены с их стороны. Обратную точку зрения разделяют 20% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введённых Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).

Оценки российско-американских отношений, улучшившиеся в начале июля (после встречи глав государств), в конце месяца ухудшились, вернувшись на апрельский уровень – соответствующий индекс* упал с -52 до -69 п. Более трети респондентов (39% - против 32% в начале июля) говорят о напряженности, 23% - о прохладе, 21% (против 10%) - о враждебности.

Личные симпатии к американскому президенту также резко снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем, вырос негатив: с 22% до 28%, преобладает, однако, нейтральное отношение (43%).

Данные комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Ситуация вокруг санкций всё больше рутинизируется, их резонансность для населения снижается. Новые санкции воспринимаются в логике попыток усиления давления США, европейских стран на нашу страну, а такое давление большинством россиян категорически отвергается. Очевидно, этим и объясняется специфика оценки последствий санкций для страны, россиян, неготовность замечать негативные последствия и не ждать их. И, как следствие, население не ждёт от руководства страны активных действий по преодолению санкционной политики западных стран, но это не исключает ответных действий на конкретные санкции».

*Индекс российско-американских отношений – показывает, как россияне оценивают его сегодня. Индекс строится на основе вопроса: «Как, по Вашему мнению, можно оценить сегодня отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («как нормальные, спокойные», «как хорошие, добрососедские», «как дружественные») и отрицательных ответов («как прохладные», «как напряженные», «как враждебные»). Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем лучше россияне оценивают двусторонние отношения стран.