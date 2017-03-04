Состоялась встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Президентом Египта А. Сиси
04.03.2017, 21:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках официального визита делегации Совета Федерации в Арабскую Республику Египет состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.
Были обсуждены вопросы двусторонних отношений. Собеседники отметили интенсивный политический диалог, развивающийся в последние годы между Россией и Египтом, активное сотрудничество в борьбе с терроризмом, укрепление экономических связей.
Также были подробно рассмотрены вопросы, связанные с возобновлением воздушного сообщения между нашими странами.
На встрече подчёркнута важность парламентского обеспечения практических шагов по реализации двусторонних проектов, эффективного межпарламентского взаимодействия, в том числе на международных парламентских площадках.
Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко находится в Арабской Республике Египет с официальным визитом. В составе делегации верхней палаты парламента заместитель Председателя Совета Федерации, координатор группы по сотрудничеству СФ с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов , председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев , председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин , первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров , член Комитета Совета Федерации по экономической политике Рауф Арашуков , председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев .
Были обсуждены вопросы двусторонних отношений. Собеседники отметили интенсивный политический диалог, развивающийся в последние годы между Россией и Египтом, активное сотрудничество в борьбе с терроризмом, укрепление экономических связей.
Также были подробно рассмотрены вопросы, связанные с возобновлением воздушного сообщения между нашими странами.
На встрече подчёркнута важность парламентского обеспечения практических шагов по реализации двусторонних проектов, эффективного межпарламентского взаимодействия, в том числе на международных парламентских площадках.
Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко находится в Арабской Республике Египет с официальным визитом. В составе делегации верхней палаты парламента заместитель Председателя Совета Федерации, координатор группы по сотрудничеству СФ с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов , председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев , председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин , первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров , член Комитета Совета Федерации по экономической политике Рауф Арашуков , председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев .