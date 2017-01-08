Состоялась встреча патриарха Кирилла с госсекретарём Венгрии по делам религий
08.01.2017, 21:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 января 2017 года, после богослужения в Успенском соборе, в Патриарших покоях Грановитой палаты Московского Кремля состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с государственным секретарем Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклошем Шолтесом.
Во встрече участвовали экономический директор Венгерского национального кадастрового управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам, заместитель руководителя аппарата Государственного секретариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, управляющий Будапештской епархией епископ Подольский Тихон, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар.
Приветствуя М. Шолтеса, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Замечательно, что люди с такими христианскими убеждениями, как у Вас, находятся среди представителей власти Венгрии. Мы очень уважаем вашего премьер-министра, его независимую политику, способность быть твердым, в том числе в отстаивании христианских ценностей. Очень рад, что рядом с ним такие люди, как Вы».
В ответном слове госсекретарь Венгрии по делам религий заявил: «Я потрясен сегодняшней службой и Вашим служением. Я практикующий католик, но такой глубины мистического озарения в жизни еще не испытывал».
«Я слышал сегодня Вашу проповедь, мне ее перевели. Могу сказать, что со своей стороны и наше Правительство делает всё, чтобы сохранить те семейные ценности, о которых Вы сегодня так вдохновенно говорили», - отметил М. Шолтес.
Во встрече участвовали экономический директор Венгерского национального кадастрового управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам, заместитель руководителя аппарата Государственного секретариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, управляющий Будапештской епархией епископ Подольский Тихон, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар.
Приветствуя М. Шолтеса, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Замечательно, что люди с такими христианскими убеждениями, как у Вас, находятся среди представителей власти Венгрии. Мы очень уважаем вашего премьер-министра, его независимую политику, способность быть твердым, в том числе в отстаивании христианских ценностей. Очень рад, что рядом с ним такие люди, как Вы».
В ответном слове госсекретарь Венгрии по делам религий заявил: «Я потрясен сегодняшней службой и Вашим служением. Я практикующий католик, но такой глубины мистического озарения в жизни еще не испытывал».
«Я слышал сегодня Вашу проповедь, мне ее перевели. Могу сказать, что со своей стороны и наше Правительство делает всё, чтобы сохранить те семейные ценности, о которых Вы сегодня так вдохновенно говорили», - отметил М. Шолтес.