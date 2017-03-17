Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз 15 детёнышей обезьян
17.03.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин - Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель обозначила две картонные коробки. Данный багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама.
В ходе таможенного досмотра в коробках были обнаружены 15 детёнышей обезьян. Приматы находились в пластиковых клетках для транспортировки животных.
Разрешительные документы отсутствовали. В своём объяснении гражданка заявила, что перемещает обезьян для знакомого, который должен был её встретить.
В настоящее время приматы изъяты. После восстановления и реабилитации малышей будет проведена экспертиза для определения, подпадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
В ходе таможенного досмотра в коробках были обнаружены 15 детёнышей обезьян. Приматы находились в пластиковых клетках для транспортировки животных.
Разрешительные документы отсутствовали. В своём объяснении гражданка заявила, что перемещает обезьян для знакомого, который должен был её встретить.
В настоящее время приматы изъяты. После восстановления и реабилитации малышей будет проведена экспертиза для определения, подпадают ли данные животные под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.