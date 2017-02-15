Сотрудники ФТС пресекли контрабанду крупной партии сигарет
15.02.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Северо-Осетинской таможни на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг обнаружили табачный «тайник на колёсах».
Крупную партию сигарет пытался ввезти из Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию 25-летний гражданин России, сокрыв её от таможенного контроля в обшивке кузова автомобиля.
Контрабандную продукцию удалось обнаружить в ходе таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (СИДК). При анализе рентгеновских изображений, у операторов СИДК подозрение вызвали тёмные зоны по периметру кузова транспортного средства. Сигареты в количестве 18 290 пачек удалось изъять посредством демонтажных работ
Крупную партию сигарет пытался ввезти из Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию 25-летний гражданин России, сокрыв её от таможенного контроля в обшивке кузова автомобиля.
Контрабандную продукцию удалось обнаружить в ходе таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (СИДК). При анализе рентгеновских изображений, у операторов СИДК подозрение вызвали тёмные зоны по периметру кузова транспортного средства. Сигареты в количестве 18 290 пачек удалось изъять посредством демонтажных работ