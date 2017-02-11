ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня днем сотрудники ГИБДД получили информацию о несанкционированной перевозке группы детей на автобусе «КИА» через ледовую переправу. Выехав на место, инспекторы ДПС установили, что автобус двигался из Красноярска в Северо-Енисейск, в салоне 27 детей-спортсменов в возрасте 8-13 лет и 5 сопровождающих взрослых.

При проверке документов выяснилось, что у водителя отсутствует путевой лист, соответственно, не установлено, проходил ли он предрейсовый медицинский и технический осмотры. Полицейские установили, что до Енисейска водитель двигался с превышением скоростного режима, нарушив, тем самым, постановление Правительства РФ №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Кроме этого, водитель нарушил правила движения через ледовые переправы, которые предписывают пассажирам автобусов пересекать их только в пешем порядке.

Чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье детей, руководством ГИБДД принято решение о приостановке перевозки и возобновления ее только на следующие сутки. Из Красноярска вызван другой автобус, который соответствует всем требованиям безопасности. Районная администрация Енисейского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали ночлег для детей в гостинице.