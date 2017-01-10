Сотрудники МЧС России ведут информационно-образовательный портал по вопросам безопасности
10.01.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уже год в сети Интернет отрыт информационный портал Fireman.club – «Клуб пожарных и спасателей» по вопросам безопасности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и других происшествий. Проект был запущен по инициативе уральских сотрудников МЧС России и приурочен к Году пожарной охраны.
Основная цель данного сайта – объединение специалистов МЧС России для обмена опытом на одной площадке. Помимо портала действуют официальные группы в социальных сетях, к которым присоединились уже более 15 тысяч 500 участников.
Сайт сочетает функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса, который может быть полезен не только специалистам, но и всем, кто интересуется вопросами безопасности. На страницах портала размещены обучающие материалы, презентации к учебным занятиям, познавательное видео, новости, данные о научно-технических достижениях в области спасательного дела.
Работа над улучшением сайта ведется постоянно. Помимо таких сервисов, как «Калькулятор ГДЗС», «Книга памяти», недавно создан раздел «Энциклопедия» - справочник пожарного, добавлен «Календарь пожарных караулов».
Основная цель данного сайта – объединение специалистов МЧС России для обмена опытом на одной площадке. Помимо портала действуют официальные группы в социальных сетях, к которым присоединились уже более 15 тысяч 500 участников.
Сайт сочетает функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса, который может быть полезен не только специалистам, но и всем, кто интересуется вопросами безопасности. На страницах портала размещены обучающие материалы, презентации к учебным занятиям, познавательное видео, новости, данные о научно-технических достижениях в области спасательного дела.
Работа над улучшением сайта ведется постоянно. Помимо таких сервисов, как «Калькулятор ГДЗС», «Книга памяти», недавно создан раздел «Энциклопедия» - справочник пожарного, добавлен «Календарь пожарных караулов».