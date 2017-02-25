ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники МЧС организовали поиски и спасение человека в оренбургской степи.

25 февраля 2017 года в 02:58 поступило сообщение от дежурного ОМВД по Первомайскому району о нахождении человека в степи. 55 летний житель районного центра посёлка Первомайский совершал перегон лошади с жеребёнком из п. Конное в п. Ляшев. Решив сократиь путь он двигался на лыжах вне дороги по степи. В тёмное время суток мужчина потерял ориентир. Ситуацию осложнил глубокий снег, по которому было практически не возможно передвигаться без лыж, которые случайно сломала лошадь.

Начальник отдельного поста 38 пожарно-спасательной части ФГКУ "10 ОФПС по Оренбургской области" капитан внутренней службы Амангельды Сариев через Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района получил в своё распоряжение болотоход районных электросетей. Передвидение на нём в степи по глубокорму снегу осложнилось. Вернувшись в районный центр Амангельды Сариев на снегоходе РЭС продолжил поиски попавшего в бескрайней оренбургскорй степи человека, которые продолжались до рассвета, но результатов не дали.

Около 8 часов утра были наращены силы и средства спасательной операци под руководством Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Первомайского района. Районные энергетики выделили для поиска второй снегоход, Сотрудники ОМВД по Первомайскому району, использую собстенный сегоход, принимали активное участие в поисковой операции с её начала. Использование трёх снегоходов позволило значительно расширить зону поисковой операции, которая увенчалась успехом. В 09:50 пропавший мужчина был найден энергетиками, которые присоединились к поисковой операции утром. Найденный мужчина был госпитализирован в Первомайскую центральную районную больницу для профилактического осмотра, после которого врачи отпустили его домой.