Совет Федерации одобрил поправки в закон о "дальневосточном гектаре"
23.12.2016, 16:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Правовой акт внесен Председателем СФ Валентиной Матвиенко Матвиенко, заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой, председателем Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрием Азаровым, ещ 17 сенаторами, а также Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и депутатом ГД Ириной Яровой.
Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.
Законодатель пояснил, что поправками, в частности, для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), предусматривается возможность принятия регионального закона, определяющего территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре». Устанавливается, что проект такого нормативного акта вносит высшее должностное лицо региона.
В проекте, пояснил законодатель, должны также быть указаны площадь территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, и основания для такого решения. Это позволит обеспечить большую юридическую прозрачность процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Правовой акт внесен Председателем СФ Валентиной Матвиенко Матвиенко, заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой, председателем Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрием Азаровым, ещ 17 сенаторами, а также Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и депутатом ГД Ириной Яровой.
Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.
Законодатель пояснил, что поправками, в частности, для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), предусматривается возможность принятия регионального закона, определяющего территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре». Устанавливается, что проект такого нормативного акта вносит высшее должностное лицо региона.
В проекте, пояснил законодатель, должны также быть указаны площадь территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, и основания для такого решения. Это позволит обеспечить большую юридическую прозрачность процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы, подчеркнул Дмитрий Азаров.