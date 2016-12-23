ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правовой акт внесен Председателем СФ Валентиной Матвиенко Матвиенко, заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой, председателем Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрием Азаровым, ещ 17 сенаторами, а также Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и депутатом ГД Ириной Яровой.

Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

Законодатель пояснил, что поправками, в частности, для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), предусматривается возможность принятия регионального закона, определяющего территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре». Устанавливается, что проект такого нормативного акта вносит высшее должностное лицо региона.

В проекте, пояснил законодатель, должны также быть указаны площадь территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, и основания для такого решения. Это позволит обеспечить большую юридическую прозрачность процедуры предоставления участков, в том числе избежать возможных ошибок, способных повлечь соответствующие судебные процессы, подчеркнул Дмитрий Азаров.