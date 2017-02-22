ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин по приглашению Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского принял участие в совещании по вопросу подготовки проекта поправок Правительства России к законопроекту "Об ответственном обращении с животными".

Михаил Щетинин отметил, что в своей законодательной деятельности Комитет исходит из того базового положения, что защита животных является одной из важнейших государственных задач, и должна стать одним из приоритетов государственной политики в области охраны объектов животного мира и экологии.

Внимание к защите животных от жестокого обращения является одним из основных показателей цивилизованности и развитости общества. Необходимость эффективного правового регулирования гуманного обращения с животными признана многими странами более столетия назад, сказал сенатор.

По его словам, в Российской Федерации законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения с ними, нуждается в развитии.

Михаил Щетинин также напомнил, что проект федерального закона "Об ответственном обращении с животными", был принят Государственной Думой в первом чтении 23 марта 2011 года. В дальнейшем в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии (Государственная Дума 6 созыва) велась его доработка с учётом поступивших замечаний и предложений. В настоящее время ответственным в работе над указанным проектом федерального закона назначен Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.