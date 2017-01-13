ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила всех работников средств массовой информации, издательств и типографий с Днём российской печати.

В поздравлении, в частности, говорится: "Сегодня замечательный праздник для людей разных профессий, связанных со сферой печати – всех, кто своим усердием и искренней любовью к делу способствует оперативному освещению событий и анализу происходящего в мире. В век стремительно развивающихся технологий этот процесс всё чаще принимает электронный вид, но, несмотря на новые способы подачи информации, печать играет большую роль в нашей жизни. Она формирует общественное мнение и идеологическое пространство, отстаивает ценности гуманизма, справедливости, реализует главные свободы – слова, совести, выбора.



Именно поэтому серьёзная социальная деятельность, которую осуществляют журналисты, издатели, редакторы и все работники СМИ, должна основываться на их ответственности, твёрдой гражданской позиции, беспристрастности и честности. В современных политических и экономических условиях от правдивого и объективного информирования аудитории зависит уважение к интересам общества, его демократическим институтам. Пусть труд каждого представителя издательского и журналистского сообществ будет достойным вкладом в продолжение лучших традиций российских мастеров печати!"