Спасатели МЧС выехали к месту схода лавины в Бурятии
12.03.2017, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Четверо человек попали под сход снежной массы на горе Мамай Кабанского района Бурятии. По имеющейся информации, туристы не были зарегистрированы. Для оказания помощи к месту выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Для эвакуации задействованы 6 спасателей Посольского подразделения БПСО МЧС России, имеющих специальную подготовку и опыт работы в горных условиях. Чтобы провести спасательную операцию в максимально сжатые сроки, используется техника, предназначенная для труднопроходимой местности, в том числе снегоходы и автомобиль КамАЗ. Спасатели также везут с собой специальные лавинные комплекты, состоящие из зондов, лопат и прочего снаряжения. Им предстоит преодолеть более 150 км, чтобы добраться до места происшествия.
О несчастном случае спасателям стало известно от одного из участников, который позвонил на базу и сообщил о случившемся. Несмотря на то, что по всем маршрутам движения тургрупп установлены аншлаги о необходимости соблюдения правил безопасности, туристы пришли со стороны Иркутской области, нигде не зарегистрировавшись.
Регистрация в поисково-спасательных подразделениях необходима, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания своевременной квалифицированной помощи в случае необходимости.
Из-за опасности схода лавин главное управление МЧС России по Республике Бурятия обратилось к туристам с просьбой воздержаться от выходов на горные маршруты.
Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха. Выходя на маршрут необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности, либо в спасательном подразделении.
Для эвакуации задействованы 6 спасателей Посольского подразделения БПСО МЧС России, имеющих специальную подготовку и опыт работы в горных условиях. Чтобы провести спасательную операцию в максимально сжатые сроки, используется техника, предназначенная для труднопроходимой местности, в том числе снегоходы и автомобиль КамАЗ. Спасатели также везут с собой специальные лавинные комплекты, состоящие из зондов, лопат и прочего снаряжения. Им предстоит преодолеть более 150 км, чтобы добраться до места происшествия.
О несчастном случае спасателям стало известно от одного из участников, который позвонил на базу и сообщил о случившемся. Несмотря на то, что по всем маршрутам движения тургрупп установлены аншлаги о необходимости соблюдения правил безопасности, туристы пришли со стороны Иркутской области, нигде не зарегистрировавшись.
Регистрация в поисково-спасательных подразделениях необходима, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания своевременной квалифицированной помощи в случае необходимости.
Из-за опасности схода лавин главное управление МЧС России по Республике Бурятия обратилось к туристам с просьбой воздержаться от выходов на горные маршруты.
Перед выходом на маршрут следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: метель, мокрый снег, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха. Выходя на маршрут необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку в Центре лавинной безопасности, либо в спасательном подразделении.