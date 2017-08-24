ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания АЛРОСА публикует данные из оперативного штаба (по ликвидации последствий аварии) по состоянию на 7.00 (мск).



В 11.00 (по местному времени) объём воды в чаше карьера составил 25100 кубометров. В 8.42 уровень воды в шахте находился на отметке -230,4. Проводятся мероприятия по организации управляемого спуска воды из карьера с помощью направленных взрывных работ с привлечением авиации.



Регулярные замеры воды в чаше карьера продолжатся с промежутками в два часа, в том случае, если наблюдение не осложнит дым от лесных пожаров.



На горизонте -210 готов к запуску насосный комплекс, способный удержать уровень воды в шахте на определённой отметке. Дополнительные насосы защищены водоупорной дамбой. Насосы будут запущены после того, как вода в шахте достигнет отметки -222м.



По федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, горноспасательные работы ниже мест возможного повторного прорыва воды запрещён до ликвидации данной угрозы.



Группировка сил в составе спасателей МЧС и шахтёров АК «АЛРОСА» в количестве 285 человек и 16 единиц техники готовы немедленно возобновить спасательную операцию в случае контролируемого разгрузка воды из чаши карьера.