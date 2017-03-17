ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках. В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья.

Работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах.

Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ.