Спасатели в Приморье готовятся к подрывным работам на водных объектах
17.03.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приморские спасатели готовятся к подрывным работам на реках. В первую очередь подрывные работы проведут в Яковлевском районе Приморья.
Работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах.
Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ.
Работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках пройдут во всех муниципалитетах.
Для безопасности во время проведения взрывов возможны ограничения пребывания людей и техники в зоне проведения работ.