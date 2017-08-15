ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На руднике «Мир» продолжаются аварийно-восстановительные работы, а также поиск восьми горняков. Операция ведётся в сложных и опасных условиях. Горноспасатели вынуждены сократить площадь поисково-спасательных работ из-за подтопления на – 310 горизонте аварийного рудника «Мир».

За прошедшие сутки уровень воды достиг критической отметки. Из-за возникшей угрозы жизни людей, задействованных в поисково-спасательной операции, принято решение вести работы только на горизонте – 210 метров.

Горноспасатели совместно с работниками рудника продолжают обследовать выработки и расчищать завалы на отметке – 210 (на глубине около 500 метров). За минувшие сутки удалось продвинуться на 21 метр, для этого пришлось извлечь и транспортировать на поверхность более 860 м3 горной массы, что сопоставимо с объёмом 15 железнодорожных вагонов.