ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние сутки шахтёры АК «АЛРОСА» и спасатели МЧС расчистили в двух направлениях 71 метр горных выработок на горизонте -210. Общий объём вывезенной из забоев породы составляет 1540 м3.



Уровень воды в стволе шахты на 12.00 (местное время) находился на отметке – 275.7 м

В чаше карьера, в соответствии с инструментальными замерами на 11.00, объём воды составил 9670 м3, в связи с чем основные усилия специалистов направлены на создание условий для е` управляемого спуска из карьера.

Завалы в руднике продолжат расчищать непрерывно в круглосуточном режиме.