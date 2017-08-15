Спасательные работы в горных выработках горизонта -310 метров рудника "Мир" прекращены
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным оперативных замеров, по состоянию на 8:00 по местному времени (2 утра по Москве) 15 августа 2017 года горизонт -310 метров рудника «Мир» подтоплен на уровне более метра. Спуск спасателей на горизонт -310 метров невозможен, так как несёт угрозу жизни.
По решению штаба, спасательные работы в горных выработках горизонта -310 метров прекращены. Идёт информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте. Все усилия спасателей в настоящий момент направлены на разбор завалов и поиск пропавших шахтеров на горизонте -210.