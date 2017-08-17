ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания АЛРОСА публикует данные из оперативного штаба (по ликвидации последствий аварии) МЧС РОССИИ по состоянию на утро 17 августа.

В шахту за прошедшие сутки было направлено 8 отделений ВГСЧ общей численностью 51 человек. ‪Закончен сброс в карьер грузов с применением авиации, частичный выпуск воды произошёл (более 2000 м3)‬.

Проведены поисково-спасательные работы на горизонте -210м:

- разбор завала вентиляционно-закладочного штрека (ВЗШ) гор. -210 м от горной массы в 2-х направлениях:

- по вентиляционному закладочному штреку (ВЗШ) к вентиляционно-ходовому восстающему (ВХВ) №1;

- по вентиляционному закладочному квершлагу (ВЗШ) к вентиляционно-ходовому восстающему (ВХВ) №2.

Ведение работ осложняются наличием крупногабаритных кусков породы, металлических конструкций и труб различного диаметра (от 159 мм до 325 мм) в горной массе, которые приходится извлекать с применением моторезов, бензорезов. Подходные выработки подтоплены, заполнены горной массой, загромождены металлоконструкциями.‪ По рекомендации гидрогеологов принято решение произвести выпуск воды со дна карьера путём сбрасывания в карьер грузов с применением авиации с соблюдением требований безопасности, с целью недопущения несанкционированного прорыва воды в горные выработки рудника . По направлению к ВХВ №1 зачищено 39 метров (пикет № 25+7 м). Объём извлеченной горной массы составил 1015м3. По направлению к ВХВ №2 зачищено 38 метров (пикет №23). Объём извлечённой горной массы составил 670м3.

На текущий момент главная задача - обеспечить безопасность шахтёров и спасателей на 210-м горизонте, где ведутся поисковые работы. С этой целью специалисты АЛРОСА каждые два часа в соответствии с планом мероприятий отслеживают гидрологическую ситуацию уровня воды в карьере и в подземном руднике. Мониторинг проводится с помощью лазерного сканера Rietl vz-4000 и тахеометра Leica ts-06. Полученные измерения позволяют создать 3D модель накопившейся на дне воды и оценить её объём. Эти параметры закладываются в график заполнения рудника водой и дают возможность рассчитать степень опасности для спасательной операции.

Кроме этого, насосы, предназначенные для откачки воды, оснащены ультразвуковыми расходометрами. Показатели этих приборов учитываются при оценке опасности ведения поисково-спасательных работ.



