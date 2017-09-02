ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по уничтожению фугасной авиационной бомбы весом 50 кг (ФАБ – 50) в Ленинском районе.

Как отмечает Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны могут представлять огромную опасность для людей.

Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета. Именно поэтому обнаруженные боеприпасы доверено обезвреживать специалистам-пиротехникам чрезвычайного ведомства.

Подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу, был обнаружен в селе Войковское Ленинского района, на открытой территории в 1.5 км от береговой линии Азовского моря. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

После осмотра взрывоопасный предмет был идентифицирован, как фугасная авиабомба весом 50 кг (ФАБ-50). Благодаря слаженной и чёткой работе высокому профессионализму, авиабомба была успешно извлечена, прогружена на автомобиль и доставлена на специальный полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности она была уничтожена.