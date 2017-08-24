Специалисты Минсельхоза работают в Приморье по оценке ущерба от ЧС
24.08.2017, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предварительный ущерб сои, картофелю, овощам и гребешку в результате ливневых дождей оценивается в 150 миллионов рублей. Об этом доложили Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому в ходе заседания штаба КЧС в четверг, 24 августа.
Как сообщили представители департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, специальные комиссии продолжают оценивать ущерб от паводка. Сегодня специалисты департамента и Минсельхоза России работают в Октябрьском районе.
«В среду, 23 августа было проверено два предприятия в Хасанском районе, к погибшим посевам добавилось ещё 150 гектаров. Таким образом, в результате ливней пострадало 3 457 гектаров посевных площадей», – сказал Владимир Калиновский.
По его словам, предварительный ущерб вместе с марикультурой (молодь гребешка) сейчас составляет 150 миллионов рублей.
Отметим, пострадавшие сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. Предоставленные акты будут рассмотрены краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия и направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации. По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарева в Приморье создана рабочая группа, которая контролирует составление упомянутых актов в муниципалитетах.
Напомним, ранее Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что нужно ускорить обработку документов.
Как сообщили представители департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, специальные комиссии продолжают оценивать ущерб от паводка. Сегодня специалисты департамента и Минсельхоза России работают в Октябрьском районе.
«В среду, 23 августа было проверено два предприятия в Хасанском районе, к погибшим посевам добавилось ещё 150 гектаров. Таким образом, в результате ливней пострадало 3 457 гектаров посевных площадей», – сказал Владимир Калиновский.
По его словам, предварительный ущерб вместе с марикультурой (молодь гребешка) сейчас составляет 150 миллионов рублей.
Отметим, пострадавшие сельхозпроизводители могут подать заявление в муниципальные комиссии. Предоставленные акты будут рассмотрены краевым департаментом сельского хозяйства и продовольствия и направлены в Минсельхоз РФ для проведения экспертной оценки и принятия решения о выплате компенсации. По поручению вице-губернатора края Дениса Бочкарева в Приморье создана рабочая группа, которая контролирует составление упомянутых актов в муниципалитетах.
Напомним, ранее Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что нужно ускорить обработку документов.
Источник: Администрация Приморского края